Это похоже на борьбу: звезда Белого лотоса впервые высказалась о потере мужа

Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа

Актриса Обри Плаза впервые откровенно рассказала о жизни после трагической потери супруга.

Режиссёр Джефф Баэна скончался скоропостижно в своём доме в Лос-Анджелесе в начале декабря.

Плаза призналась, что теперь её жизнь ощущается как ежедневная борьба. Несмотря на шок и горе, актриса старается функционировать и продолжать работать, за что испытывает благодарность.

Главной поддержкой для звезды в этот тяжёлый период стал её питомец. По словам Плазы, собака оказывает на неё терапевтический эффект, помогая справляться с болью утраты.

Трагедия заставила актрису пересмотреть свои планы. В знак траура она отказалась от дебютной роли ведущей церемонии "Золотой глобус", что стало показателем глубины её переживаний.

Пара состояла в браке с 2021 года, но их отношения продлились целое десятилетие.

О́бри Кристина Пла́за (англ. Aubrey Christina Plaza; род. 26 июня 1984, Уилмингтон) — американская актриса и продюсер



