Кушанашвили в ярости: Буланова довела его до кипения, и дело не только в ленивых танцорах

Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили высказал своё недовольство по поводу выступлений Татьяны Булановой, которая стала объектом насмешек из-за своей подтанцовки на концертах. В новом эпизоде YouTube-шоу "Каково?!" журналист отметил, что артистка демонстрирует недостаток профессионализма и не всегда чётко исполняет слова своих песен.

"Она не знает, что у неё за спиной происходит. Во-первых, у неё зрение уже не то… Её выводят на сцену, и она поёт: "Ясный мой пень, какой прекрасный день". Думает: "Допою куплет до конца, получу двушку и уйду". А сзади играют в камень, ножницы, бумага", — возмутился Отар Кушанашвили.

Что касается самой Татьяны Булановой, она уверяет, что негативные отзывы не влияют на её карьеру. Она подчеркнула, что полностью погружена в свою работу и не обращает внимания на критику, так как у неё есть запланированные выступления до мая следующего года, которые не связаны с текущим хайпом.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
