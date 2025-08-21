Ответный удар Полины Дибровой: модель одной фразой поставила на место хейтеров после грубой критики

Полина Диброва попросила подписчиков перестать сплетничать о ней

После недавнего скандала, связанного с обвинениями в неверности мужу Дмитрию Диброву, Полина Диброва обратилась к своей аудитории в социальных сетях. Модель, оказавшаяся в центре внимания из-за слухов об измене с мужем своей подруги, решила высказаться после того, как её отъезд с сыновьями в Ростов-на-Дону и публикация фотографий с семейного отдыха вызвали волну негативных комментариев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон

Подписчики, не стесняясь в выражениях, обвиняли Полину в спектакле, холоднокровии и лицемерии.

"А какое старое казачье слово, означающее гулящую женщину с семейным мужчиной?" — написал один из пользователей.

В ответ на эту критику Полина Диброва поблагодарила всех, кто хорошо к ней относится, и обратилась с просьбой к остальным.

"Ребят, спасибо за тёплые слова. Остальные — хорош сплетничать", — высказалась модель.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



