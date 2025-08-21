Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования показали: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечными болезнями
Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты
Ассоциация добытчиков: красные приливы сорвали промысел лосося на Камчатке
The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Специалисты рекомендуют делать джампинг джек и поднимание колен для похуденья

Ответный удар Полины Дибровой: модель одной фразой поставила на место хейтеров после грубой критики

Полина Диброва попросила подписчиков перестать сплетничать о ней
0:58
Шоу-бизнес

После недавнего скандала, связанного с обвинениями в неверности мужу Дмитрию Диброву, Полина Диброва обратилась к своей аудитории в социальных сетях. Модель, оказавшаяся в центре внимания из-за слухов об измене с мужем своей подруги, решила высказаться после того, как её отъезд с сыновьями в Ростов-на-Дону и публикация фотографий с семейного отдыха вызвали волну негативных комментариев.

Смартфон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Подписчики, не стесняясь в выражениях, обвиняли Полину в спектакле, холоднокровии и лицемерии.

"А какое старое казачье слово, означающее гулящую женщину с семейным мужчиной?" — написал один из пользователей.

В ответ на эту критику Полина Диброва поблагодарила всех, кто хорошо к ней относится, и обратилась с просьбой к остальным.

"Ребят, спасибо за тёплые слова. Остальные — хорош сплетничать", — высказалась модель.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Еда и рецепты
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
ФАС анонсирует повышение цен на техосмотр: сколько придётся платить
В Британии сообщили о 20 смертях после применения «Оземпика» для похудения
Секреты дешёвых авиабилетов: этот инструмент помогает экономить сотни долларов на перелётах
Филипп Киркоров даст два концерта в Москве 27 и 28 февраля
Кристина Орбакайте хранит молчание после новостей о разводе Никиты Преснякова
Лоскутный стиль вернулся в интерьеры 2025 года
Туристы рискуют жизнью, поднимая раковины конусов на пляжах тропических морей
Летний суп из брюссельской капусты для здоровья и фигуры: раскрываем секреты вкусного овощного блюда
Признаки присутствия змей в саду: сброшенная кожа и следы на почве
Китайские точки красоты, которые делают кожу сияющей и свежей всего за пару минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.