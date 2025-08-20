Две недели тревел-менеджера: Надежда Стрелец описала изнурительный отпуск с семьей

Журналистка и интервьюер Надежда Стрелец честно призналась в своём Telegram-канале, что долгожданный отдых с мужем и детьми в Европе дался ей крайне тяжело. После возвращения ей потребовалась целая неделя в велнес-отеле, чтобы восстановить силы.
По словам Стрелец, две с половиной недели в Италии и Франции были наполнены яркими эмоциями, но полностью лишены расслабления. Организация досуга для семьи с постоянными переездами и поиском развлечений легла на плечи родителей.
Она сравнила такой отдых с работой тревел-менеджера на полной ставке без возможности отдохнуть. Каждый день был посвящён решению логистических задач и организации досуга для детей, чтобы отвлечь их от гаджетов.
Несмотря на усталость и мысли о том, что "проще было бы в Турцию", журналистка рада, что показала сыновьям Париж и Милан. Она пришла к выводу, что подобный "активный" отдых — это роскошь прежде всего для детей, а не для их родителей.
Наде́жда И́горевна Стреле́ц (род. 16 мая 1980, Воронеж) — российская журналистка и блогер. С 2020 года ведёт авторский канал на YouTube под названием «Надежда Стрелец», в котором она берёт интервью у известных людей.
