Две недели тревел-менеджера: Надежда Стрелец описала изнурительный отпуск с семьей

Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми

Журналистка и интервьюер Надежда Стрелец честно призналась в своём Telegram-канале, что долгожданный отдых с мужем и детьми в Европе дался ей крайне тяжело. После возвращения ей потребовалась целая неделя в велнес-отеле, чтобы восстановить силы.

По словам Стрелец, две с половиной недели в Италии и Франции были наполнены яркими эмоциями, но полностью лишены расслабления. Организация досуга для семьи с постоянными переездами и поиском развлечений легла на плечи родителей.

Она сравнила такой отдых с работой тревел-менеджера на полной ставке без возможности отдохнуть. Каждый день был посвящён решению логистических задач и организации досуга для детей, чтобы отвлечь их от гаджетов.

Несмотря на усталость и мысли о том, что "проще было бы в Турцию", журналистка рада, что показала сыновьям Париж и Милан. Она пришла к выводу, что подобный "активный" отдых — это роскошь прежде всего для детей, а не для их родителей.

Наде́жда И́горевна Стреле́ц (род. 16 мая 1980, Воронеж) — российская журналистка и блогер. С 2020 года ведёт авторский канал на YouTube под названием «Надежда Стрелец», в котором она берёт интервью у известных людей.



