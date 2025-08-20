Чувства остыли: почему роман Кэти Перри и Джастина Трюдо так и не начался

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кэти Перри и Джастин Трюдо прекратили активное общение
Слухи о возможном романе между певицей Кэти Перри и бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо постепенно теряют актуальность.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

По данным источников Daily Mail, активное общение между знаменитостями естественным образом сошло на нет за последние две недели.

Инсайдеры подтверждают, что после скандально известного ужина в монреальском ресторане Le Violon 28 июля, где пару заметили вместе, Трюдо был расстроен публичностью их встречи. Несмотря на это, он посетил концерт Перри два дня спустя, заняв заметное место в зале.

"Джастин не был в восторге от того, что в Сети пошли домыслы о романе", — пояснил источник, подчеркнув, что это было лишь первое свидание.

Другой инсайдер отметил, что Трюдо, вероятно, не был готов к уровню внимания, который сопровождает отношения со звездой уровня Перри.

Сейчас, по словам близких к паре, их общение стало менее интенсивным. "Она занята, он занят. У них много дел, и чувства остыли", — заключил информатор, оставив возможность для возобновления контакта в будущем.

Напомним, слухи о романе возникли вскоре после разрыва помолвки Перри с Орландо Блумом.

Уточнения

Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ (Жюстен Трюдо, фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 по 14 марта 2025 года, лидер Либеральной партии Канады (2013—2025).
 

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
