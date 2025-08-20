Чувства остыли: почему роман Кэти Перри и Джастина Трюдо так и не начался

Слухи о возможном романе между певицей Кэти Перри и бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо постепенно теряют актуальность.
По данным источников Daily Mail, активное общение между знаменитостями естественным образом сошло на нет за последние две недели.
Инсайдеры подтверждают, что после скандально известного ужина в монреальском ресторане Le Violon 28 июля, где пару заметили вместе, Трюдо был расстроен публичностью их встречи. Несмотря на это, он посетил концерт Перри два дня спустя, заняв заметное место в зале.
"Джастин не был в восторге от того, что в Сети пошли домыслы о романе", — пояснил источник, подчеркнув, что это было лишь первое свидание.
Другой инсайдер отметил, что Трюдо, вероятно, не был готов к уровню внимания, который сопровождает отношения со звездой уровня Перри.
Сейчас, по словам близких к паре, их общение стало менее интенсивным. "Она занята, он занят. У них много дел, и чувства остыли", — заключил информатор, оставив возможность для возобновления контакта в будущем.
Напомним, слухи о романе возникли вскоре после разрыва помолвки Перри с Орландо Блумом.
Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ (Жюстен Трюдо, фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 по 14 марта 2025 года, лидер Либеральной партии Канады (2013—2025).
Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.