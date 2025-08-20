Тайна домашнего беспорядка Бритни Спирс раскрыта: что певица сказала в своё оправдание?

Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов

Поп-звезда Бритни Спирс неожиданно продемонстрировала домашний беспорядок в новом видео для 40 миллионов подписчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

Ролик с исполнением хита Принса "Kiss" вызвал активное обсуждение в социальных сетях.

На кадрах видно, как певица в откровенном красном топе и белых шортах исполняет композицию, пока на заднем плане видны разбросанные вещи, беспорядок и пробегающий без присмотра щенок.

Некоторые зрители отметили, что Спирс не всегда попадала в ноты. Сама артистка с юмором отреагировала на реакцию в подписи к видео: "Я бы сказала, что ваша Джулия Робертс немного фальшивит, но за кадром я звучала идеально!".

В отдельном посте она объяснила ситуацию с беспорядком, отметив, что обычно всегда поддерживает чистоту, но сейчас взяла перерыв в уборке.

Для Спирс такие вокальные выступления в соцсетях стали редкостью — обычно она предпочитает делиться с фанатами танцевальными видео.

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».





