Тайна домашнего беспорядка Бритни Спирс раскрыта: что певица сказала в своё оправдание?

Поп-звезда Бритни Спирс неожиданно продемонстрировала домашний беспорядок в новом видео для 40 миллионов подписчиков.
Ролик с исполнением хита Принса "Kiss" вызвал активное обсуждение в социальных сетях.
На кадрах видно, как певица в откровенном красном топе и белых шортах исполняет композицию, пока на заднем плане видны разбросанные вещи, беспорядок и пробегающий без присмотра щенок.
Некоторые зрители отметили, что Спирс не всегда попадала в ноты. Сама артистка с юмором отреагировала на реакцию в подписи к видео: "Я бы сказала, что ваша Джулия Робертс немного фальшивит, но за кадром я звучала идеально!".
В отдельном посте она объяснила ситуацию с беспорядком, отметив, что обычно всегда поддерживает чистоту, но сейчас взяла перерыв в уборке.
Для Спирс такие вокальные выступления в соцсетях стали редкостью — обычно она предпочитает делиться с фанатами танцевальными видео.
