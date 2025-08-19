Розы и интриги: Дилара заинтриговала фанатов новым романом с известным рэпером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слухи о возможных отношениях блогера Дилары Зинатуллиной и рэпера Macan (Андрея Косолапова) активно распространяются в социальных сетях.

Диалара Зинатуллина
Фото: Telegram by Telegram-канал Диляры Зинатуллиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диалара Зинатуллина

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", поводом стало странное видео, где искусственный голос, похожий на голос рэпера, говорит о букете красных роз для "самой обворожительной женщины во всём Тик-Токе". В это же время Дилара показала в Сети точно такой же роскошный букет от тайного поклонника.

Слухи подогревает и ситуация в личной жизни Macan. По данным СМИ, его невеста Мария Мотина удалила все совместные фото и отписалась от аккаунта рэпера, что фанаты расценили как признак громкого расставания. При этом сам Андрей Косолапов никак не прокомментировал эту информацию.

Сама Дилара, известная отношениями с Моргенштерном* и Бустером, намекает подписчикам на новые романы, но не называет имён. Многие сомневаются в достоверности слухов, однако отмечают, что в её прошлые отношения изначально тоже никто не верил.

Напомним, Macan — один из самых популярных рэперов страны, неоднократный победитель премий по версии "VK Музыка" и "Яндекс Музыка". Дилара после ухода из блогинга пробует себя в рэпе и шоу-бизнесе.

* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.
 

Macan (настоящее имя — Андре́й Кири́ллович Косола́пов, род. 6 января 2002, Москва) — российский рэпер и автор песен.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
