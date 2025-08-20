Очень красивая пара: Дилара подтвердила отношения Вани Дмитриенко и Анны Пересильд

Певица Дилара публично подтвердила романтические отношения между певцом Ваней Дмитриенко и актрисой Анной Пересильд.
Это заявление прозвучало во время совместной трансляции с блогером Генсухой (Натальей Бердниковой). Обсуждая последние новости шоу-бизнеса, Дилара выразила симпатию к новой паре.
"Мне очень нравится эта новая пара — Ваня с Аней. Очень красивая", — заявила она.
На прямой вопрос Генсухи о статусе отношений звезд певица уверенно ответила: "Да, поэтому я наконец-то могу что-то говорить".
Ранее Дмитриенко избегал прямых комментариев о своём статусе с Пересильд. В эфире шоу "Вопрос Ребром" Басты ему задали прямой вопрос о слухах и видео с поцелуем.
Тогда певец ограничился уклончивым ответом: "В такие моменты надо говорить уверенно — да, было", — подтвердив лишь факт поцелуя, но не отношений.
Теперь же, согласно заявлению Дилары, пара официально подтвердила свой союз, что дало возможность другим знаменитостям открыто говорить об их романе. Сами Дмитриенко и Пересильд продолжают сохранять молчание относительно своих отношений.
Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».
А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).
