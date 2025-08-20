Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове
Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе
У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы
Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое
Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес
Дизайнеры назвали главные приёмы озеленения квартир и домов в 2025 году
Вся правда о пластырях от акне: реально ли они спасают кожу от высыпаний или это красиво упакованный миф
Медики: белый хлеб, каши из рафинированных круп и рис вредят сахару
В Сети нашли старое видео, где Сердюков жалуется на тяжёлую жизнь в Москве

Очень красивая пара: Дилара подтвердила отношения Вани Дмитриенко и Анны Пересильд

Дилара подтвердила роман Вани Дмитриенко и Анны Пересильд: детали
1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Дилара публично подтвердила романтические отношения между певцом Ваней Дмитриенко и актрисой Анной Пересильд.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

Это заявление прозвучало во время совместной трансляции с блогером Генсухой (Натальей Бердниковой). Обсуждая последние новости шоу-бизнеса, Дилара выразила симпатию к новой паре.

"Мне очень нравится эта новая пара — Ваня с Аней. Очень красивая", — заявила она.

На прямой вопрос Генсухи о статусе отношений звезд певица уверенно ответила: "Да, поэтому я наконец-то могу что-то говорить".

Ранее Дмитриенко избегал прямых комментариев о своём статусе с Пересильд. В эфире шоу "Вопрос Ребром" Басты ему задали прямой вопрос о слухах и видео с поцелуем.

Тогда певец ограничился уклончивым ответом: "В такие моменты надо говорить уверенно — да, было", — подтвердив лишь факт поцелуя, но не отношений.

Теперь же, согласно заявлению Дилары, пара официально подтвердила свой союз, что дало возможность другим знаменитостям открыто говорить об их романе. Сами Дмитриенко и Пересильд продолжают сохранять молчание относительно своих отношений.

Уточнения

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер». 

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Экономист Абрамов: цены на яйца в России выросли на 11,6% за неделю
Организация WWO впервые сообщила о спасении малого пингвина с лейцизмом
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Секреты приготовления фасоли: как правильно замочить и сварить сушеную фасоль
Марат Хуснуллин оценил: в Калининграде открыли уникальный Музей Мирового океана
Лучше Помпей: забытый город у Везувия, который удивляет больше Помпей
Яркие акценты помогут сделать серую спальню уютной
Продажи подержанных автомобилей в России выросли на 21,4% в июле
Инстинктивная гимнастика утром в постели снижает стресс и улучшает гибкость
Детокс для волос набирает популярность: новое направление ухода, которое обещает свежесть и здоровье локонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.