Как так вышло? Бородин возмутился отсутствием статуса иноагента у Шевчука после концерта в Риге

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин инициировал проверку лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука.
Поводом стал концерт коллектива в Риге, который посетили российские артисты, признанные иностранными агентами.
В своём Telegram-канале общественник выразил недоумение отсутствием соответствующего статуса у музыканта. Бородин упомянул присутствие на мероприятии Артура Смольянинова* и Татьяны Лазаревой**.
"Как так вышло, что он до сих пор не признан иностранным агентом? Он же открыто поддерживает экстремистов", — заявил глава ФПБК.
Он сообщил о направлении официального обращения генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием проверить Шевчука на иностранное финансирование.
В обращении содержится требование привлечь музыканта к установленной законодательством ответственности. Ранее Шевчук неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес российских властей, но формального статуса иностранного агента не получал.
* признан иноагентом, включён в список террористов и экстремистов
** признана иноагентом, внесена в реестр иноагентов и экстремистов
Ю́рий Юлиа́нович Шевчу́к (род. 16 мая 1957, Ягодное, Магаданская область, РСФСР, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, актёр, художник, продюсер, общественный деятель.
