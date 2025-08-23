Нюша призналась, что долго отказывала себе в этом: теперь певица навёрстывает упущенное

Нюша рассказала о важности заботы о себе и своих желаниях

Певица Нюша открыто поделилась своими мыслями о том, как важно заботиться о себе и своих желаниях. В интервью для Super звезда рассказала, что в последнее время начала уделять больше внимания собственным потребностям и радовать себя приятными покупками. Например, на свой день рождения она приобрела новую сумочку, а в ближайшее время планирует купить кольцо, так как обожает украшения.

Фото: commons.wikimedia.org by Doniyor Sharipov, Dilbar Rahmonova and others, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нюша

Нюша отметила, что долгое время была сосредоточена на карьере, забывая о своих личных желаниях, однако сейчас она осознала, насколько важно заботиться о себе и радовать себя мелочами.

Также певица затронула тему ограничений в питании. Она поняла, что строгость к себе не приводит ни к чему хорошему, однако есть способ придерживаться здорового питания без жёстких ограничений. Для этого нужно научиться находить золотую середину.

"Стараюсь держать себя в каком-то балансе. Я вообще пришла к тому, что ограничивать себя — это какая-то нелюбовь к себе. Когда ты делаешь это из состояния любви, ты осознаёшь, сегодня ты выбираешь не пить кофе, а пить матчу. Вместо шоколадки с сахаром ты выбираешь без сахара. Не потому, что ты запрещаешь. Ты можешь всё. Но ты выбираешь по-другому", — добавила певица.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.

