Резкий старт и быстрые деньги: Ида Галич рассказала о заболевших звёздной болезнью коллегах

Блогер Ида Галич объяснила, как ей удаётся оставаться искренний и спасаться от звёздной болезни. Знакомых Иды этот недуг сильно подкосил.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич

Ида Галич ответила на вопросы поклонников. Она назвала рецепт, который помогает ей не зазнаваться в условиях успеха и популярности.

"Работа над собой, самодисциплина, самоограничение", — перечислила звезда вещи, который помогают ей не терять связь с реальностью.

Она признала, что сейчас очень легко "отлететь".

"Я видела как сходят с ума мои коллеги и даже друзья. Резкий старт, слава и быстрые деньги… ох как меняются умы", — отметила Ида.

Галич объяснила, что в таких ситуациях следует найти правильных людей и создать свою команду, избегая поклонения и лести. Нужные люди, по мнению Иды, помогут дать правильный сигнал.

У Иды Галич непросто складываются отношения с блогером Настей Ивлеевой. Она периодически вспоминает свою бывшую подругу, которую жизнь так жестоко наказала.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
