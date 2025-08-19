Резкий старт и быстрые деньги: Ида Галич рассказала о заболевших звёздной болезнью коллегах

Блогер Ида Галич объяснила, как ей удаётся оставаться искренний и спасаться от звёздной болезни. Знакомых Иды этот недуг сильно подкосил.
Ида Галич ответила на вопросы поклонников. Она назвала рецепт, который помогает ей не зазнаваться в условиях успеха и популярности.
"Работа над собой, самодисциплина, самоограничение", — перечислила звезда вещи, который помогают ей не терять связь с реальностью.
Она признала, что сейчас очень легко "отлететь".
"Я видела как сходят с ума мои коллеги и даже друзья. Резкий старт, слава и быстрые деньги… ох как меняются умы", — отметила Ида.
Галич объяснила, что в таких ситуациях следует найти правильных людей и создать свою команду, избегая поклонения и лести. Нужные люди, по мнению Иды, помогут дать правильный сигнал.
У Иды Галич непросто складываются отношения с блогером Настей Ивлеевой. Она периодически вспоминает свою бывшую подругу, которую жизнь так жестоко наказала.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
