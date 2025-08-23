Лев Лещенко вывел хейтеров на чистую воду: откровения звезды эстрады поразили публику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Лев Лещенко поделился своим отношением к негативным комментариям в интернете. По информации kp.ru, артист заявил, что не придаёт значения критике, появляющейся в Сети.

Лев Лещенко
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лев Лещенко

На вопрос журналистов о реакции на интернет-хейт Лещенко ответил, что предпочитает не вникать в подобные высказывания.

"Во-первых, я не читаю критические статьи, то, что пишут обо мне. Ну какая сейчас критика? Я же уже сказал — "критиками" в основном блогеры "работают", так сказать, в комментариях. Да и вообще мне на это, честно говоря, глубоко наплевать. Я не читаю интернет, особенно комментарии", — объяснил он.

При этом Лев Лещенко подчеркнул, что готов прислушиваться к замечаниям от профессионалов в своей сфере.

"Я понимаю, если она исходит от профессиональных людей, но когда идёт от тех, кто не всё понимает в той области, в которую вторгаются… А зачастую это просто малограмотные люди, которые вешают в блогах всякие нехорошие вещи", — добавил он.

Артист также высказал мнение, что люди, занимающиеся постоянным распространением негатива в интернете, часто делают это с целью монетизации своих блогов.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
