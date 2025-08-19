Секрет Маргариты Суханкиной: певица объяснила, что может заставить её покинуть сцену навсегда

Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы

Экс-солистка поп-группы "Мираж" Маргарита Суханкина объяснила, что заставит её забыть о концертах.

Фото: ВК-аккаунт Маргариты Суханкиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Маргарита Суханкина

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью отметила, что попрощается в выступлениями, если зрители потеряют интерес к её творчеству.

61-летняя певица уверена, что сейчас такое развитие событий маловероятно, так как она наблюдает ажиотаж вокруг своих выступлений.

"Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее вступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы", — цитирует слова звезды 90-х NEWS.ru.

Песни группы "Мираж" становятся вирусными в социальных сетях, наряду с композициями Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Это дарит звёздам огромные волны популярности.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).



Маргарита Анатольевна Суханкина (род. 10 апреля 1964, Москва) — советская и российская оперная (меццо-сопрано) и эстрадная певица, экс-солистка поп-группы «Мираж», заслуженная артистка Российской Федерации (2023).



