Секрет Маргариты Суханкиной: певица объяснила, что может заставить её покинуть сцену навсегда

Экс-солистка поп-группы "Мираж" Маргарита Суханкина объяснила, что заставит её забыть о концертах.

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью отметила, что попрощается в выступлениями, если зрители потеряют интерес к её творчеству.

61-летняя певица уверена, что сейчас такое развитие событий маловероятно, так как она наблюдает ажиотаж вокруг своих выступлений.

"Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее вступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы", — цитирует слова звезды 90-х NEWS.ru.

Песни группы "Мираж" становятся вирусными в социальных сетях, наряду с композициями Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Это дарит звёздам огромные волны популярности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
