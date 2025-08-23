Информационный фастфуд: почему интернет захейтил Ивлееву за её деревенские съемки

Блогер Настя Ивлеева попала под шквал критики за дорогие платья на ферме

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогерша Настя Ивлеева, отправившаяся в деревню, чтобы показать зрителям свою новую жизнь на ферме мужа Филиппа Бегака, оказалась под шквалом критики. Причиной недовольства стали её наряды, которые, мягко говоря, не соответствуют деревенской обстановке.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Ивлеева появилась на ферме в брендовых вещах, стоимость которых поражает. Например, одно из платьев, продемонстрированное во второй серии проекта, оценивается примерно в 116 тысяч рублей. Автор канала назвал новый проект блогерши фарсом, отметив, что, несмотря на заявления о возвращении к простой жизни, Ивлеева не отказывается от привычного ей мира роскоши. Даже для съёмок на ферме она выбирает дорогие наряды, больше подходящие для светских раутов в столице.

Интернет-пользователи также не остались в стороне и выразили своё недоверие к блогерше. В комментариях люди высмеяли Настю, подчеркнув, что в настоящей деревне никто не будет носить платья от известных брендов.

"Эта Ивлеева — абсолютный информационный фастфуд!", "Я после трудового лагеря у родителей на участке только пивом спасалась каждый вечер. До сих пор не отошла. Какое платье? Ходила в одной футболке и шортах неделю", "Все эти "потуги" вернуться в топ тщетны!", "Для деревни самое то!" — пишут пользователи.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

