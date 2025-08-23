Валерия о бое с возрастом: звезда призналась, что без этого одного элемента вся её молодость — пыль

Певица Валерия поделилась своими мыслями о пластической хирургии. Она подчеркнула, что никогда не прибегала к операциям, однако не исключает, что в будущем может изменить своё мнение.
В интервью Ляйсан Утяшевой артистка отметила, что в настоящее время предпочитает косметологические процедуры, которые помогают ей поддерживать свежесть и молодость. Она добавила, что такие методы популярны среди многих женщин.
Валерия также акцентировала внимание на том, что истинная красота заключается во взгляде. По её словам, даже самые современные процедуры не смогут скрыть безжизненные глаза.
"Ты будешь выглядеть как тюнингованная старушка", — заключила жена Иосифа Пригожина.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
