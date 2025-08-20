Невероятная находка: Шура показал, как выглядел в юности — поклонники не сдерживают эмоций

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры
Шоу-бизнес

Александр Медведев, известный как певец Шура, поделился снимком, на котором он запечатлён совсем юным.

Певец Шура
Фото: ВК-аккаунт певца Шуры by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шура

Певец Шура опубликовал в социальных сетях фотографию из личного архива. На снимке запечатлён красивый светловолосый юноша.

"Молодость", — написал под снимком 50-летний артист.

Поклонников данный снимок не оставил равнодушными. Они принялись осыпать Александра комплиментами.

"Помню тебя таким";

"Добрый и чистый душой человек";

"Молоденький, хорошенький", — писали фолловеры под постом артиста.

Недавно Шура объяснил, почему выходил на сцену во время выступления с сумкой. Певец рассказал, что у него не было продюсера, поэтому он опасался оставлять свои вещи в гримёрке. Он боялся, что украдут его деньги и паспорт. Зрители же думали, что сумка на сцене — это часть его необычного номера, когда он выходил к публике в трусах, ушанке и шубе.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
