Невероятная находка: Шура показал, как выглядел в юности — поклонники не сдерживают эмоций

Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры

Александр Медведев, известный как певец Шура, поделился снимком, на котором он запечатлён совсем юным.

Певец Шура опубликовал в социальных сетях фотографию из личного архива. На снимке запечатлён красивый светловолосый юноша.

"Молодость", — написал под снимком 50-летний артист.

Поклонников данный снимок не оставил равнодушными. Они принялись осыпать Александра комплиментами.

"Помню тебя таким"; "Добрый и чистый душой человек"; "Молоденький, хорошенький", — писали фолловеры под постом артиста.

Недавно Шура объяснил, почему выходил на сцену во время выступления с сумкой. Певец рассказал, что у него не было продюсера, поэтому он опасался оставлять свои вещи в гримёрке. Он боялся, что украдут его деньги и паспорт. Зрители же думали, что сумка на сцене — это часть его необычного номера, когда он выходил к публике в трусах, ушанке и шубе.

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.



