Боролась с аэрофобией вином: Хилькевич рассказала о кошмарном перелёте на Мальдивы с тремя детьми

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич сообщила подписчикам в Instagram* о перелёте с семьёй из России на Мальдивы.
Актриса описала путь как тяжёлый, особенно из-за собственной аэрофобии.
"Дорога тяжёлая, но моя младшая дочь хорошо держалась. А я всю ночь не спала в самолёте и боролась с аэрофобией с помощью вина. Состояние после перелёта тяжёлое", — написала Хилькевич.
Она добавила, что силы ей придавала мысль о скором прибытии в любимый отель.
Актриса отдыхает на Мальдивах с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном, их дочерьми — девятилетней Арианной, шестилетней Анной-Марией и одиннадцатимесячной Оливией.
Для помощи со старшими детьми семья взяла няню. К ним также присоединилась сестра Хилькевич с мужем и сыном, прилетевшая из Франции.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.
