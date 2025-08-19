Боролась с аэрофобией вином: Хилькевич рассказала о кошмарном перелёте на Мальдивы с тремя детьми

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич сообщила подписчикам в Instagram* о перелёте с семьёй из России на Мальдивы.

Анна Хилькевич
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

Актриса описала путь как тяжёлый, особенно из-за собственной аэрофобии.

"Дорога тяжёлая, но моя младшая дочь хорошо держалась. А я всю ночь не спала в самолёте и боролась с аэрофобией с помощью вина. Состояние после перелёта тяжёлое", — написала Хилькевич.

Она добавила, что силы ей придавала мысль о скором прибытии в любимый отель.

Актриса отдыхает на Мальдивах с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном, их дочерьми — девятилетней Арианной, шестилетней Анной-Марией и одиннадцатимесячной Оливией.

Для помощи со старшими детьми семья взяла няню. К ним также присоединилась сестра Хилькевич с мужем и сыном, прилетевшая из Франции.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
