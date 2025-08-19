Боролась с аэрофобией вином: Хилькевич рассказала о кошмарном перелёте на Мальдивы с тремя детьми

Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич сообщила подписчикам в Instagram* о перелёте с семьёй из России на Мальдивы.

Актриса описала путь как тяжёлый, особенно из-за собственной аэрофобии.

"Дорога тяжёлая, но моя младшая дочь хорошо держалась. А я всю ночь не спала в самолёте и боролась с аэрофобией с помощью вина. Состояние после перелёта тяжёлое", — написала Хилькевич.

Она добавила, что силы ей придавала мысль о скором прибытии в любимый отель.

Актриса отдыхает на Мальдивах с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном, их дочерьми — девятилетней Арианной, шестилетней Анной-Марией и одиннадцатимесячной Оливией.

Для помощи со старшими детьми семья взяла няню. К ним также присоединилась сестра Хилькевич с мужем и сыном, прилетевшая из Франции.

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.



