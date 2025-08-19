Вышвырнули бы всё равно: Щербаков сам ушёл из больницы после замены сустава

Народный артист России Борис Щербаков покинул стационар раньше срока после перенесённой операции по замене сустава. Об этом 75-летний актер рассказал в интервью 360. ru.

Операция по установке протеза прошла на прошлой неделе. Уже через семь дней Щербаков принял решение продолжить восстановление в домашних условиях.

Актер в разговоре с 360.ru пояснил, что в современных реалиях пациентов "всё равно не задерживают надолго".

"Вы понимаете, они бы всё равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то", — отметил Щербаков.

Врачи планировали выписать его в понедельник, но отложили до вторника для уточнения показателей.

Однако артист счёл дальнейшее пребывание в больнице излишним. "Они же ничего не делают после операции. Ничего. Просто следят. Так это и дома можно следить", — добавил он.

Борис Щербаков уверен в скором полном восстановлении и возвращении к привычной жизни. Однако о немедленном возобновлении работы актёр пока не думает. Его основная задача сейчас — реабилитация после операции.

