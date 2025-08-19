Вышвырнули бы всё равно: Щербаков сам ушёл из больницы после замены сустава

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Народный артист России Борис Щербаков покинул стационар раньше срока после перенесённой операции по замене сустава. Об этом 75-летний актер рассказал в интервью 360. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Операция по установке протеза прошла на прошлой неделе. Уже через семь дней Щербаков принял решение продолжить восстановление в домашних условиях.

Актер в разговоре с 360.ru пояснил, что в современных реалиях пациентов "всё равно не задерживают надолго".

"Вы понимаете, они бы всё равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то", — отметил Щербаков.

Врачи планировали выписать его в понедельник, но отложили до вторника для уточнения показателей.

Однако артист счёл дальнейшее пребывание в больнице излишним. "Они же ничего не делают после операции. Ничего. Просто следят. Так это и дома можно следить", — добавил он.

Борис Щербаков уверен в скором полном восстановлении и возвращении к привычной жизни. Однако о немедленном возобновлении работы актёр пока не думает. Его основная задача сейчас — реабилитация после операции.

Бори́с Васи́льевич Щербако́в (род. 11 декабря 1949, Ленинград) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий; народный артист Российской Федерации (1994), лауреат Государственной премии СССР (1985).

