Умирать со мной в один день необязательно: Катя Гордон не стала заключать с мужем брачный договор

Екатерина Гордон поделилась своим женским счастьем. Юрист уверена, что ей повезло с мужем.

Юрист Екатерина Гордон с мужем
Юрист Екатерина Гордон с мужем

Екатерина Гордон опубликовала в социальных сетях романтические кадры с мужем Виктором Хархалисом, который празднует день рождения.

"У нас нет брачного контракта, у нас нет никаких гарантий и страховок; и если мы полетим в бездну… то вместе… если мы вырастем… то за руку", — написала под видео Екатерина.

Она поблагодарила супруга за совместное воспитание сыновей. Гордон отметила, что они с мужем стараются оставаться людьми даже тогда, когда обстоятельства складываются против них.

"Будь счастлив и умирать со мной в один день необязательно. Я старше", — пошутила Гордон.

Виктор Хархалис — третий муж Екатерины, брак с которым был заключён в 2022 году.

Первым мужем Екатерины был телеведущий Александр Гордон. Юрист Сергей Жорин - её второй муж (от него есть сын Даниил). У юриста есть также наследники Серафим и Теодор.

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
