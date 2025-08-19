Умирать со мной в один день необязательно: Катя Гордон не стала заключать с мужем брачный договор

Екатерина Гордон заявила, что живёт с мужем без брачного договора

Екатерина Гордон поделилась своим женским счастьем. Юрист уверена, что ей повезло с мужем.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон с мужем

Екатерина Гордон опубликовала в социальных сетях романтические кадры с мужем Виктором Хархалисом, который празднует день рождения.

"У нас нет брачного контракта, у нас нет никаких гарантий и страховок; и если мы полетим в бездну… то вместе… если мы вырастем… то за руку", — написала под видео Екатерина.

Она поблагодарила супруга за совместное воспитание сыновей. Гордон отметила, что они с мужем стараются оставаться людьми даже тогда, когда обстоятельства складываются против них.

"Будь счастлив и умирать со мной в один день необязательно. Я старше", — пошутила Гордон.

Виктор Хархалис — третий муж Екатерины, брак с которым был заключён в 2022 году.

Первым мужем Екатерины был телеведущий Александр Гордон. Юрист Сергей Жорин - её второй муж (от него есть сын Даниил). У юриста есть также наследники Серафим и Теодор.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



