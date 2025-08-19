Быт душил: Сергей Романович о кошмаре жизни в пустыне с новорождённой дочкой

Актёр Сергей Романович, известный по сериалам "Чернобыль" и "Ольга", вернулся в Россию после длительного проживания за рубежом.
В интервью "Леди.Mail" он откровенно рассказал о серьёзных испытаниях, выпавших на долю его семьи в этот период.
Несколько лет назад Романович ушёл из кино и уехал из страны с женой, фитнес-блогером Елизаветой Зуевой. Они жили в Саудовской Аравии, Турции и США. В Медине у пары родилась дочь.
Первые месяцы после её рождения актёр назвал самыми тяжёлыми.
"Первый год… в Саудовской Аравии в ковидной изоляции, без помощи, фактически в чужой стране, в пустыне, с новорождённым ребёнком на руках, был непростым", — поделился Романович.
Трудности продолжились при переезде. Актёр улетал оформлять визу в США, а Зуева осталась с дочерью в Стамбуле без поддержки. Сергей отметил тревогу жены из-за отсутствия работы и любимого дела.
Ситуация улучшилась лишь после найма няни и получения Елизаветой дополнительного образования.
"После того как быт перестал душить жену, наши отношения стали гораздо лучше", — добавил актёр.
Сейчас семья вернулась в Россию.
Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — выселение из родной страны навсегда, с прекращением всех к ней отношений; переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным и другим обстоятельствам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.