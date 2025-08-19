Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению

Быт душил: Сергей Романович о кошмаре жизни в пустыне с новорождённой дочкой

Сергей Романович рассказал о трудностях эмиграции с семьёй
1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Сергей Романович, известный по сериалам "Чернобыль" и "Ольга", вернулся в Россию после длительного проживания за рубежом.

Сергей Романович
Фото: Telegram by Telegram-канал Сергея Романовича, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Романович

В интервью "Леди.Mail" он откровенно рассказал о серьёзных испытаниях, выпавших на долю его семьи в этот период.

Несколько лет назад Романович ушёл из кино и уехал из страны с женой, фитнес-блогером Елизаветой Зуевой. Они жили в Саудовской Аравии, Турции и США. В Медине у пары родилась дочь.

Первые месяцы после её рождения актёр назвал самыми тяжёлыми.

"Первый год… в Саудовской Аравии в ковидной изоляции, без помощи, фактически в чужой стране, в пустыне, с новорождённым ребёнком на руках, был непростым", — поделился Романович.

Трудности продолжились при переезде. Актёр улетал оформлять визу в США, а Зуева осталась с дочерью в Стамбуле без поддержки. Сергей отметил тревогу жены из-за отсутствия работы и любимого дела.

Ситуация улучшилась лишь после найма няни и получения Елизаветой дополнительного образования.

"После того как быт перестал душить жену, наши отношения стали гораздо лучше", — добавил актёр.

Сейчас семья вернулась в Россию.

Уточнения

Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — выселение из родной страны навсегда, с прекращением всех к ней отношений; переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным и другим обстоятельствам. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Борьба с грязью на стеклах: 6 проверенных домашних средств для очистки
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.