Быт душил: Сергей Романович о кошмаре жизни в пустыне с новорождённой дочкой

Сергей Романович рассказал о трудностях эмиграции с семьёй

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Сергей Романович, известный по сериалам "Чернобыль" и "Ольга", вернулся в Россию после длительного проживания за рубежом.

Фото: Telegram by Telegram-канал Сергея Романовича, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Романович

В интервью "Леди.Mail" он откровенно рассказал о серьёзных испытаниях, выпавших на долю его семьи в этот период.

Несколько лет назад Романович ушёл из кино и уехал из страны с женой, фитнес-блогером Елизаветой Зуевой. Они жили в Саудовской Аравии, Турции и США. В Медине у пары родилась дочь.

Первые месяцы после её рождения актёр назвал самыми тяжёлыми.

"Первый год… в Саудовской Аравии в ковидной изоляции, без помощи, фактически в чужой стране, в пустыне, с новорождённым ребёнком на руках, был непростым", — поделился Романович.

Трудности продолжились при переезде. Актёр улетал оформлять визу в США, а Зуева осталась с дочерью в Стамбуле без поддержки. Сергей отметил тревогу жены из-за отсутствия работы и любимого дела.

Ситуация улучшилась лишь после найма няни и получения Елизаветой дополнительного образования.

"После того как быт перестал душить жену, наши отношения стали гораздо лучше", — добавил актёр.

Сейчас семья вернулась в Россию.

Уточнения

Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — выселение из родной страны навсегда, с прекращением всех к ней отношений; переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным и другим обстоятельствам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.