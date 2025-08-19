Много страдают, мало получают: Садальский пожаловался на маленькие заработки артистов

Садальский развеял миф о сказочных заработках артистов

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему представление о сверхприбыльной артистической профессии в корне не верны.

Фото: ВК-аккаунт Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Станислав Садальский

Артистическую профессию Станислав Садальский сопоставил с работой сотрудников СМИ, врачей и медсестёр.

По утверждению заслуженного артиста РСФСР, представители искусства.

Такое мнение он озвучил, выступая перед участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

Он выразил благодарность медикам, добросовестно выполняющим профессиональные обязанности, невзирая на скромную заработную плату.

"Знаете, существует миф, что артисты — очень богатые люди. Богатые один процент, даже полпроцента. Они так же много страдают, переживают и мало получают, как журналисты и врачи", — цитирует слова артиста "Пятый канал".

Садальский поделился с ранеными бойцами историями из личного артистического опыта. Актёр представил зрителям сценические образы, благодаря которым он стал узнаваем широкой публикой.

Ранее Станислав Садальский объяснил, почему Наталье Варлей не дают звание народной артистки России.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.