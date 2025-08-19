Ключевая фигура в смерти Мэттью Перри сдалась: полное признание вины по всем пунктам

Джасвин Сангха, последняя обвиняемая по делу о смерти актёра Мэттью Перри, полностью признала свою вину.
Как сообщает CBS News, она призналась по пяти федеральным уголовным обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Представители прокуратуры Центрального округа Калифорнии подтвердили, что Сангха организовала поставку запрещённых веществ. Именно проданный ею кетамин привёл к фатальной передозировке звезды сериала "Друзья". Ранее её сообщники также признали свою вину в этом деле.
Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома 28 октября 2023 года. Первоначально смерть считали случайной.
Однако результаты токсикологии и вскрытия установили, что причиной стала острая передозировка кетамина. Существенную роль сыграла и имевшаяся у актёра ишемическая болезнь сердца. Расследование показало, что кетамин был получен незаконно.
Мэ́ттью Лэ́нгфорд Пе́рри (англ. Matthew Langford Perry; 19 августа 1969, Уильямстаун, Беркшир, Массачусетс, США — 28 октября 2023, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994—2004), а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000) и «Папе снова 17» (2009).
