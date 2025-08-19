Ключевая фигура в смерти Мэттью Перри сдалась: полное признание вины по всем пунктам

Дело о смерти Мэттью Перри: последняя обвиняемая признала вину

Джасвин Сангха, последняя обвиняемая по делу о смерти актёра Мэттью Перри, полностью признала свою вину.

Как сообщает CBS News, она призналась по пяти федеральным уголовным обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Представители прокуратуры Центрального округа Калифорнии подтвердили, что Сангха организовала поставку запрещённых веществ. Именно проданный ею кетамин привёл к фатальной передозировке звезды сериала "Друзья". Ранее её сообщники также признали свою вину в этом деле.

Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома 28 октября 2023 года. Первоначально смерть считали случайной.

Однако результаты токсикологии и вскрытия установили, что причиной стала острая передозировка кетамина. Существенную роль сыграла и имевшаяся у актёра ишемическая болезнь сердца. Расследование показало, что кетамин был получен незаконно.

