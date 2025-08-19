Денис Клявер отмечает 30 лет группе Чай вдвоем: из-за чего распался коллектив

Певец Денис Клявер празднует 30-летие группы Чай вдвоём

Певец Денис Клявер погрузился в ностальгические воспоминание о группе "Чай вдвоём". Музыкальному коллективу исполнилось 30 лет.

Денис Клявер опубликовал в социальных сетях видео, на котором они со Стасом Костюшкиным выступают на сцене.

"Ровно 30 лет, 19 августа 1995 года, дуэт "Чай вдвоем" занял 1 место и приз зрительских симпатий на самом тогда популярном конкурсе молодых исполнителей "Ялта Москва Транзит", — поделился воспоминаниями Денис.

Он отметил, что именно тогда группа громко о себе заявила. У певца сложилось впечатление, что с того времени прошла целая жизнь.

Согласно заявлению Стаса Костюшкина, дуэт "Чай вдвоем" прекратил свое существование из-за дефицита выступлений, причём случилось это тогда, когда ансамбль пребывал в зените славы. Костюшкин советовал Кляверу заменить менеджера и весь персонал, однако Денис отклонил подобные инициативы и остался верен прежнему стилю исполнения песен группы.

Со своей стороны, Денис Клявер указал на то, что они оказались неспособны продолжать сочинять композиции вместе, так как что оба начали размышлять над развитием индивидуальных проектов.

Уточнения

«Чай вдвоём» — российский дуэт композитора и певца Дениса Клявера, вместе с поэтом и певцом Станиславом Костюшкиным, существовавший с 1994 по 2012 годы. В декабре 2022 года участники коллектива объявили о воссоединении.



