Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина в ловушке: Америка поймала Европу на использовании войны для своей выгоды
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов

Не готова: Ксения Бородина отказалась от уколов и таблеток против изматывающей мигрени

Ксения Бородина рассказала о борьбе с мигренью и отказе от лечения
1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная телеведущая Ксения Бородина в Instagram* сообщила подписчикам, что пока не смогла справиться с мигренью.

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

Несмотря на многочисленные визиты к врачам, она не согласилась на предложенные варианты терапии.

"Мне не удалось победить мигрень. Вечные походы по врачам… Но пока из последних предложений были: укол раз в месяц в живот или антидепрессанты. Я пока не готова", — написала Бородина.

Бизнесвумен страдает от сильных головных болей уже несколько лет. Ранее она неоднократно жаловалась, что мигрень её измучила.

Бородина поясняла, что опасается принимать препараты, "которые воздействуют на психику". Телезвезда связывает возникновение мигрени с перенесённым стрессом.

Сейчас, по её словам, она живёт спокойно. Бородина призналась, что сожалеет о прошлых переживаниях, считая, что тратила нервы впустую. Однако проблема головных болей сохраняется.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам
Садоводство, цветоводство
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы
NYT раскрыло три варианта западных гарантий безопасности для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.