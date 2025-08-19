Не готова: Ксения Бородина отказалась от уколов и таблеток против изматывающей мигрени

Ксения Бородина рассказала о борьбе с мигренью и отказе от лечения

Известная телеведущая Ксения Бородина в Instagram* сообщила подписчикам, что пока не смогла справиться с мигренью.

Несмотря на многочисленные визиты к врачам, она не согласилась на предложенные варианты терапии.

"Мне не удалось победить мигрень. Вечные походы по врачам… Но пока из последних предложений были: укол раз в месяц в живот или антидепрессанты. Я пока не готова", — написала Бородина.

Бизнесвумен страдает от сильных головных болей уже несколько лет. Ранее она неоднократно жаловалась, что мигрень её измучила.

Бородина поясняла, что опасается принимать препараты, "которые воздействуют на психику". Телезвезда связывает возникновение мигрени с перенесённым стрессом.

Сейчас, по её словам, она живёт спокойно. Бородина призналась, что сожалеет о прошлых переживаниях, считая, что тратила нервы впустую. Однако проблема головных болей сохраняется.

