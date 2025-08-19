Смерть настигла звезду Битвы экстрасенсов Артура Микберидзе в Таиланде: что произошло

Участник Битвы экстрасенсов Артур Микберидзе погиб в Таиланде в дорожной аварии

Экстрасенс, участвовавший в двух сезонах шоу "Битва экстрасенсов", Артур Микберидзе трагически ушёл из жизни за рубежом.

Экстрасенс, известный публике по шоу "Битва экстрасенсов", Артур Микберидзе умер из-за происшествия на дороге.

Провидец скончался вследствие повреждения лёгких, полученного после падения с байка.

"Всё произошло слишком быстро", — сообщила вдова Артура.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у покойного остались супруга и пять наследников. Вся семья проживала в Таиланде. Совместно с женой Артур занимался продвижением тренингов по психологии.

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.



