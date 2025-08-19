Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада
Пирс Крисмен: гробница под Эль-Хазне в Петре стала редкой капсулой времени
Эксперты Рыбного Союза: жирная рыба с резким запахом не подходит для фольги
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
Ветеринар Польшкова назвала породы кошек, наиболее подверженные болезням
Садоводы советуют сеять сидераты в августе для улучшения почвы в следующем году
Исследования на Марсе показывают, что планета была активной и водной в прошлом
Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих лучших фильмах
В Госдуме ответили на идею ограничить найм мигрантов в ряде сфер

Смерть настигла звезду Битвы экстрасенсов Артура Микберидзе в Таиланде: что произошло

Участник Битвы экстрасенсов Артур Микберидзе погиб в Таиланде в дорожной аварии
0:47
Шоу-бизнес

Экстрасенс, участвовавший в двух сезонах шоу "Битва экстрасенсов", Артур Микберидзе трагически ушёл из жизни за рубежом.

Экстрасенс Артур Микберидзе
Фото: ВК-аккаунт Артура Микберидзе by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экстрасенс Артур Микберидзе

Экстрасенс, известный публике по шоу "Битва экстрасенсов", Артур Микберидзе умер из-за происшествия на дороге.

Провидец скончался вследствие повреждения лёгких, полученного после падения с байка.

"Всё произошло слишком быстро", — сообщила вдова Артура.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у покойного остались супруга и пять наследников. Вся семья проживала в Таиланде. Совместно с женой Артур занимался продвижением тренингов по психологии.

Ранее стало известно, от чего умер художественный руководитель "Электротеатра" Борис Юхананов.

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum
Наука и техника
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих лучших фильмах
В Госдуме ответили на идею ограничить найм мигрантов в ряде сфер
Эксперты советуют избегать как чрезмерной осторожности, так и агрессии за рулём
Жена Принца любви Мадж Бузиди назвала Беджая новым направлением для отдыха в Алжире
Врач Николь Тетро рассказала, как осознанность и прогулки на природе развивают креативность
Минималистичные очки с овальной или вытянутой оправой возвращаются в моду
Упражнение трастеры одновременно развивает силу и выносливость
Наварро: покупка российской нефти Индией помогает Москве продолжать конфликт
Ольга Орлова с юмором опровергла слухи об аутизме дочери
Гигантская акула признана видом под угрозой исчезновения — данные МСОП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.