Смерть настигла звезду Битвы экстрасенсов Артура Микберидзе в Таиланде: что произошло

Экстрасенс, участвовавший в двух сезонах шоу "Битва экстрасенсов", Артур Микберидзе трагически ушёл из жизни за рубежом.
Экстрасенс, известный публике по шоу "Битва экстрасенсов", Артур Микберидзе умер из-за происшествия на дороге.
Провидец скончался вследствие повреждения лёгких, полученного после падения с байка.
"Всё произошло слишком быстро", — сообщила вдова Артура.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у покойного остались супруга и пять наследников. Вся семья проживала в Таиланде. Совместно с женой Артур занимался продвижением тренингов по психологии.
«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.
