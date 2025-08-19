Моя гордость и опора: Жасмин в восторге от взрослого сына Михаила

Певица Жасмин обратилась к старшему сыну Михаилу в день его рождения.
Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлена с сыном Михаилом. Она показала как детские фото наследника, так и новые снимки со взрослым сыном.
"Каждый год мне не верится (мамы меня сейчас поймут), что мой маленький Мишка уже такой большой! Мой первенец, моя гордость, моя поддержка и опора, мой сын", — написала звезда под кадрами.
Она восхитилась тем, какой хороший семьянин получился из её наследника. Певица пожелала Михаилу строить крепкий брак с женой по имени Ева.
Она пообещала поддерживать молодую семью в случае необходимости.
Ранее Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья, перечислив простые правила, которые работают.
Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014).
