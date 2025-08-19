Разведённая Саша Бортич потеряла голову от молодого красавца после фотосессии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Саша Бортич не может забыть красивого парня после жаркой фотосессии
1:02
Шоу-бизнес

Актриса Александра Бортич признаётся, что не может забыть молодого человека с романтической фотосессии. Какой секрет скрывает эта история на съёмочной площадке?

Актриса Саша Бортич
Фото: Инстаграм Саши Бортич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Саша Бортич

Саша Бортич не может забыть молодого парня, с которым она поучаствовала в романтической фотосессии.

Актриса и молодой человек так хорошо отыграли свою роль, что в их историю любви поверила не только публика, но и сама Саша Бортич.

Она сгенерировала в нейросети фотографии с молодым красавцем, имитируя их совместное времяпрепровождение.

"Никак не могу выкинуть из головы того парня с фотосессии, ребят. Вот сгенерировала картинок себе", — призналась звезда кино.

Подписчики отметили, что молодой человек очень похож на солиста группы "Кино" Виктора Цоя.

Сейчас Бортич находится в разводе с бизнесменом Евгением Савельевым. От предпринимателя у неё есть пятилетний сын Александр, который как две капли воды похож на мать.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
