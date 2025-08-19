Пригожин поздравил внука с днём рождения: за праздником скрывается печальная история гибели отца мальчика на СВО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
0:54
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обратился к трёхлетнему внуку, который остался без отца. Зять продюсера погиб на СВО.

Внук продюсера Иосифа Пригожина
Фото: Инстаграм Данаи Пригожиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внук продюсера Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин поздравил наследника с днём рождения. Кадры с малышом Даниэлем опубликовала дочь продюсера Даная.

"Сыночек мой дорогой, с днём рождения! Сегодня тебе исполняется три года — мы тебя поздравляем всей семьей и желаем прекрасного, сказочного детства", — написала Даная под кадрами.

К поздравлениям присоединился знаменитый дед.

"С днём рождения, дорогой внучок!" — написал Иосиф.

Отец мальчика погиб на СВО. Долгое время от мужа Данаи не было никаких известий с фронта, поэтому сын признал мужчину умершим.

Ранее Иосифа Пригожина обвинили в том, что он не уберёг зятя от гибели на СВО.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
