Пригожин поздравил внука с днём рождения: за праздником скрывается печальная история гибели отца мальчика на СВО

Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука

Иосиф Пригожин обратился к трёхлетнему внуку, который остался без отца. Зять продюсера погиб на СВО.

Иосиф Пригожин поздравил наследника с днём рождения. Кадры с малышом Даниэлем опубликовала дочь продюсера Даная.

"Сыночек мой дорогой, с днём рождения! Сегодня тебе исполняется три года — мы тебя поздравляем всей семьей и желаем прекрасного, сказочного детства", — написала Даная под кадрами.

К поздравлениям присоединился знаменитый дед.

"С днём рождения, дорогой внучок!" — написал Иосиф.

Отец мальчика погиб на СВО. Долгое время от мужа Данаи не было никаких известий с фронта, поэтому сын признал мужчину умершим.

Ранее Иосифа Пригожина обвинили в том, что он не уберёг зятя от гибели на СВО.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».



