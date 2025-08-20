Ирина Нельсон раскрыла главный секрет завершения СВО: нужно лишь одно, и это может сделать каждый

Ирина Нельсон заявила: для завершения СВО нужно, чтобы в сердцах была любовь

Ирина Нельсон, известная многим как яркая солистка группы "Reflex", продолжает активно выступать, исполняя любимые публикой песни. Помимо музыкальной карьеры, артистка уделяет внимание событиям, происходящим как в России, так и за её пределами. Увлекаясь духовными практиками, Ирина поделилась своим видением того, как может завершиться текущая специальная военная операция.

В беседе с журналистами "МК" певица подчеркнула важность молитвы и искреннего желания перемен. По её мнению, для достижения желаемого результата необходимо, чтобы люди всей душой стремились к миру и излучали как можно больше любви.

Ирина Нельсон считает, что, если внешние конфликты продолжаются, это свидетельствует о недостаточном уровне любви в обществе. Она полагает, что ключ к решению проблем кроется в раскрытии сердец людей.

"Боженька всё сделает, как мы хотим. Для этого нам надо захотеть самим очень сильно этого. Чтобы от нас такое большое количество любви шло, чтобы она распространилась везде, по всему миру. Мы должны с вами иметь в своём сердце настолько много любви, чтобы она покрывала всё пространство вокруг", — заявила знаменитость.

Ирина Не́льсон (ранее — Диа́на), настоящее имя — Ири́на Анато́льевна Тю́рина (по отцу — Терёшина; род. 19 апреля 1972, Барабинск, Новосибирская область, СССР) — российская певица, автор песен и продюсер.



