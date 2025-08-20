Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Ирина Нельсон, известная многим как яркая солистка группы "Reflex", продолжает активно выступать, исполняя любимые публикой песни. Помимо музыкальной карьеры, артистка уделяет внимание событиям, происходящим как в России, так и за её пределами. Увлекаясь духовными практиками, Ирина поделилась своим видением того, как может завершиться текущая специальная военная операция.

Белый голубь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый голубь

В беседе с журналистами "МК" певица подчеркнула важность молитвы и искреннего желания перемен. По её мнению, для достижения желаемого результата необходимо, чтобы люди всей душой стремились к миру и излучали как можно больше любви.

Ирина Нельсон считает, что, если внешние конфликты продолжаются, это свидетельствует о недостаточном уровне любви в обществе. Она полагает, что ключ к решению проблем кроется в раскрытии сердец людей.

"Боженька всё сделает, как мы хотим. Для этого нам надо захотеть самим очень сильно этого. Чтобы от нас такое большое количество любви шло, чтобы она распространилась везде, по всему миру. Мы должны с вами иметь в своём сердце настолько много любви, чтобы она покрывала всё пространство вокруг", — заявила знаменитость.

Уточнения

Ирина Не́льсон (ранее — Диа́на), настоящее имя — Ири́на Анато́льевна Тю́рина (по отцу — Терёшина; род. 19 апреля 1972, Барабинск, Новосибирская область, СССР) — российская певица, автор песен и продюсер.

