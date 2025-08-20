Как жизнь Николая Сердюкова изменилась после встречи с Ксенией Бородиной — шокирующие откровения

Интернет-пользователи обсуждают жалобы Николая Сердюкова на жизнь до того, как он встретился с Ксенией Бородиной.
В Сети обнаружили старое видео, на котором нынешний муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков сетует на то, как тяжело в Москве живётся приезжему.
Блогер из Ставрополя рассказал, что в столице дорого снимать квартиру, а также пожаловался на дорожающие продукты питания.
Николай предположил, что последним развлечением в Москве скоро останется катание на автомобиле.
Комментаторы видео отметили, что все неурядицы для Сердюкова закончились после того, как он связал себя узами брака с Ксенией Бородиной.
"Тогда ещё Коленька не знал, что совсем скоро на его улице перевернётся грузовик с пряниками", — шутили фолловеры.
Ранее сообщалось, что Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
