Как жизнь Николая Сердюкова изменилась после встречи с Ксенией Бородиной — шокирующие откровения

В Сети нашли старое видео, где Сердюков жалуется на тяжёлую жизнь в Москве

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают жалобы Николая Сердюкова на жизнь до того, как он встретился с Ксенией Бородиной.

Фото: ВК-аккаунт Николая Сердюкова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Николай Сердюков

В Сети обнаружили старое видео, на котором нынешний муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков сетует на то, как тяжело в Москве живётся приезжему.

Блогер из Ставрополя рассказал, что в столице дорого снимать квартиру, а также пожаловался на дорожающие продукты питания.

Николай предположил, что последним развлечением в Москве скоро останется катание на автомобиле.

Комментаторы видео отметили, что все неурядицы для Сердюкова закончились после того, как он связал себя узами брака с Ксенией Бородиной.

"Тогда ещё Коленька не знал, что совсем скоро на его улице перевернётся грузовик с пряниками", — шутили фолловеры.

Ранее сообщалось, что Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.