Юмор с оглядкой: почему российским комикам приходится переписывать шутки для Узбекистана

В Узбекистане возникли сложности с проведением юмористических и музыкальных мероприятий с участием российских артистов. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, власти страны пристально следят за содержанием выступлений, требуя от организаторов исключать номера, которые, по мнению Министерства культуры, не соответствуют местным традициям и моральным устоям.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сообщается, что под пристальное внимание попал Comedy Club, запланированное шоу которого так и не состоялось из-за претензий к темам, затрагиваемым в программе. Кроме того, корректировки потребовались в выступлении комика Алексея Щербакова, а концерт исполнителя T-Fest'a был вовсе отменён.

Такие меры, по словам местных организаторов, приводят к значительным финансовым потерям, достигающим 90% от потенциальной прибыли. Они утверждают, что вынуждены адаптировать программы под строгие требования, что негативно сказывается на их бизнесе.

«Comedy Club» (произн. Ка́меди клаб) — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
