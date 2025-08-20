Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У берегов Аргентины обнаружены десятки новых видов на глубине 3500 метров
Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару

Виктория Боня заявила, что нашла женское счастье: что её привлекло в молодом мужчине

Виктория Боня показала мужчину своей мечты
0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня влюбилась в молодого повара, который принёс ей вкусный заказ. 

Модель Виктория Боня
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

Виктория Боня положила глаз на молодого повара, который присел к ней за столик.

Знаменитость сразу начала расспрашивать мужчину о семейном положении и наличии детей. Красавец уклончиво отвечал на расспросы звезды. Он отметил, что сам ещё является ребёнком.

Ответы повара Викторию позабавили. Она начала мечтать о совместной жизни с очаровательным молодым человеком.

"Девочки, я нашла своë счастье, оно было так рядом", — заявила Боня.

Виктория не в первый раз обращает внимание на обслуживающий персонал. Ранее она потеряла голову от красивого продавца автомобилей. Она наведывалась в салон по продаже авто только ради того, чтобы полюбоваться красавцем.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов
Садоводство, цветоводство
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные
Виктория Боня показала мужчину своей мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.