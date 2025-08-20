Виктория Боня заявила, что нашла женское счастье: что её привлекло в молодом мужчине

Звезда "Дома-2" Виктория Боня влюбилась в молодого повара, который принёс ей вкусный заказ.
Виктория Боня положила глаз на молодого повара, который присел к ней за столик.
Знаменитость сразу начала расспрашивать мужчину о семейном положении и наличии детей. Красавец уклончиво отвечал на расспросы звезды. Он отметил, что сам ещё является ребёнком.
Ответы повара Викторию позабавили. Она начала мечтать о совместной жизни с очаровательным молодым человеком.
"Девочки, я нашла своë счастье, оно было так рядом", — заявила Боня.
Виктория не в первый раз обращает внимание на обслуживающий персонал. Ранее она потеряла голову от красивого продавца автомобилей. Она наведывалась в салон по продаже авто только ради того, чтобы полюбоваться красавцем.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.
