Виктория Боня заявила, что нашла женское счастье: что её привлекло в молодом мужчине

Виктория Боня показала мужчину своей мечты

Звезда "Дома-2" Виктория Боня влюбилась в молодого повара, который принёс ей вкусный заказ.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня

Виктория Боня положила глаз на молодого повара, который присел к ней за столик.

Знаменитость сразу начала расспрашивать мужчину о семейном положении и наличии детей. Красавец уклончиво отвечал на расспросы звезды. Он отметил, что сам ещё является ребёнком.

Ответы повара Викторию позабавили. Она начала мечтать о совместной жизни с очаровательным молодым человеком.

"Девочки, я нашла своë счастье, оно было так рядом", — заявила Боня.

Виктория не в первый раз обращает внимание на обслуживающий персонал. Ранее она потеряла голову от красивого продавца автомобилей. Она наведывалась в салон по продаже авто только ради того, чтобы полюбоваться красавцем.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



