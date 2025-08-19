Секреты пубертата: Виктория Боня показала публике бойфренда дочери Анджелины

Виктория Боня показала поклонника своей дочери Анджелины

Сериал Виктории Бони про сложности пубертатного периода дочери продолжается. На этот раз в действо включился новый персонаж — бойфренд Анджелины.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня с другом дочери

Виктория Боня празднует день рождения своей кошки Мурке. Животному исполняет 18 лет. В этот день дом звезды наполнился гостями.

Модель представила подписчикам поклонника дочери — подростка по имени Итон. Мальчик пришёл в дом подруги с младшим братом.

Сама Анджелина гостеприимством не отличается. Однажды она выбросила кроссовки Итона через забор, выгоняя мальчика из своих владений.

Интернет-публика признаётся, что соскучилась по захватывающему "сериалу", где мать с дочерью постоянно выясняют отношения. Публика также попутно учит английский язык, так как семейка периодически устраивает скандал на иностранном языке.

Ранее дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут поэта Александра Пушкина.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



