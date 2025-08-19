Мария Кожевникова предостерегает мам: как один опасный предмет едва не стал трагедией для её сына

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Кожевникова рассказала, что её сын проглотил осколок стекла
1:01
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова предостерегла родителей от её ошибки. Она поведала, что её младший сын проглотил опасный предмет.

Актриса Мария Кожевникова
Фото: ВК-аккаунт Марии Кожевниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Мария Кожевникова

Мария Кожевникова рассказала, что в её семье произошло ЧП. Мать четверых сыновей призналась в том, что совершила непростительную ошибку, в результате которой маленький сын мог себя серьёзно навредить.

"И даже у опытных мам случается ЧП. Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил", — пожаловалась Мария в соцсетях.

Звезда сериала "Универ" объяснила, что ребёнок принимает витамин Д и йод. Ребёнок неожиданно схватил зубами стеклянную пипетку и откусил от неё кусочек.

Часть стекла удалось достать. Мария отметила, что последствий серьёзных не наступило, однако она дала родителям мудрый совет.

"Все витамины, лекарства только в ложку, а потом уже малышу!" — поделилась рекомендацией актриса.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
