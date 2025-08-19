Мария Кожевникова предостерегает мам: как один опасный предмет едва не стал трагедией для её сына

Мария Кожевникова рассказала, что её сын проглотил осколок стекла

Актриса Мария Кожевникова предостерегла родителей от её ошибки. Она поведала, что её младший сын проглотил опасный предмет.

Мария Кожевникова рассказала, что в её семье произошло ЧП. Мать четверых сыновей призналась в том, что совершила непростительную ошибку, в результате которой маленький сын мог себя серьёзно навредить.

"И даже у опытных мам случается ЧП. Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил", — пожаловалась Мария в соцсетях.

Звезда сериала "Универ" объяснила, что ребёнок принимает витамин Д и йод. Ребёнок неожиданно схватил зубами стеклянную пипетку и откусил от неё кусочек.

Часть стекла удалось достать. Мария отметила, что последствий серьёзных не наступило, однако она дала родителям мудрый совет.

"Все витамины, лекарства только в ложку, а потом уже малышу!" — поделилась рекомендацией актриса.

