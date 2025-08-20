Настя Ивлеева отпустила обиды: как прощение дало ей свободу

Блогер Настя Ивлеева избавилась от деструктивных эмоций, связанных с обидой.
Настя Ивлеева опубликовала снимки, на которых она запечатлена высоко над землёй на фоне московских сталинских высоток.
Звезда Интернета объяснила, почему она решила отпустить старые обиды.
"Я простила вас не потому, что вы достойны прощения, а потому что я достойна спокойствия", — написала Настя под фото.
Ивлеева признавалась, отвечая на вопросы подписчиков, что у неё в Москве не осталось друзей. Этот факт её совсем не расстраивает.
Настя рассказывала, что за пару лет в её жизни многое поменялось. Она не спилась, взяла себя в руки, набрала недостающие килограммы, перекрасила волосы и избавилась от большей части своего старого гардероба.
Ранее Настя Ивлеева похвасталась тем, что её муж существенно выше её ростом.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
