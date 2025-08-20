Настя Ивлеева отпустила обиды: как прощение дало ей свободу

Блогер Настя Ивлеева заявила о прощении

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева избавилась от деструктивных эмоций, связанных с обидой.

Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала снимки, на которых она запечатлена высоко над землёй на фоне московских сталинских высоток.

Звезда Интернета объяснила, почему она решила отпустить старые обиды.

"Я простила вас не потому, что вы достойны прощения, а потому что я достойна спокойствия", — написала Настя под фото.

Ивлеева признавалась, отвечая на вопросы подписчиков, что у неё в Москве не осталось друзей. Этот факт её совсем не расстраивает.

Настя рассказывала, что за пару лет в её жизни многое поменялось. Она не спилась, взяла себя в руки, набрала недостающие килограммы, перекрасила волосы и избавилась от большей части своего старого гардероба.

Ранее Настя Ивлеева похвасталась тем, что её муж существенно выше её ростом.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.