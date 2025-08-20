Настя Ивлеева отпустила обиды: как прощение дало ей свободу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Настя Ивлеева заявила о прощении
Блогер Настя Ивлеева избавилась от деструктивных эмоций, связанных с обидой.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала снимки, на которых она запечатлена высоко над землёй на фоне московских сталинских высоток.

Звезда Интернета объяснила, почему она решила отпустить старые обиды.

"Я простила вас не потому, что вы достойны прощения, а потому что я достойна спокойствия", — написала Настя под фото.

Ивлеева признавалась, отвечая на вопросы подписчиков, что у неё в Москве не осталось друзей. Этот факт её совсем не расстраивает.

Настя рассказывала, что за пару лет в её жизни многое поменялось. Она не спилась, взяла себя в руки, набрала недостающие килограммы, перекрасила волосы и избавилась от большей части своего старого гардероба.

Ранее Настя Ивлеева похвасталась тем, что её муж существенно выше её ростом.

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
