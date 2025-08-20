Алексей Чумаков превратился в киборга благодаря Юлии Ковальчук: вот что произошло с певцом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
1:39
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков, известный своими зажигательными выступлениями, недавно пережил серьёзное испытание. Певец был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, где ему провели сложную операцию на позвоночнике.

Алексей Чумаков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Чумаков

Как стало известно, недомогание артист почувствовал во время семейного отпуска, что заставило его срочно прервать отдых и вернуться в столицу. По словам самого Алексея, он оказался в больнице практически сразу по прибытии.

Операция, длившаяся пять часов, прошла успешно. В позвоночник певца было установлено шесть титановых штифтов и две пластины. Сам Алексей с юмором назвал себя "киборгом" после столь масштабного вмешательства. Он также отметил, что настояла на его госпитализации супруга, певица Юлия Ковальчук.

Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, Алексей Чумаков не стал затягивать с восстановлением. Уже через несколько дней после операции, 17 августа, он вышел на сцену в Санкт-Петербурге. Со сцены артист признался зрителям, что пока не может танцевать из-за недавней операции, но считает своим долгом отработать запланированные концерты, ведь поклонники ждут их месяцами.

По словам Чумакова, он сразу же предупредил врачей о своём намерении выступить в любом состоянии. Он считает, что отмена концертов недопустима, и даже нашёл у доктора понимание.

"Он понял, что я идиот, а с идиотами умные люди не спорят", — приводит слова певца "СтарХит".

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
