Роза Сябитова объяснила, почему Дмитрий Дибров повторит судьбу Григория Лепса: ждём новую Аврору

Роза Сябитова предсказала Диброву брак с ещё более молодой, чем Полина, женщиной

Роза Сябитова поделилась своим мнением о грядущем разводе Дмитрия и Полины Дибровых. В интервью Woman.ru она отметила, что разница в возрасте между супругами, составляющая 30 лет, сыграла ключевую роль в их отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

Сябитова считает, что после столь долгого совместного проживания молодая жена стремится к новым впечатлениям и возможностям. Сваха выразила сожаление, что их история закончилась именно так, но подчеркнула, что это закономерный результат.

По мнению Розы, Дмитрий Дибров не останется одиноким после разрыва и, скорее всего, найдёт новую партнершу, которая будет ещё моложе. Она объяснила, что мужчины часто ищут в спутницах молодость и свежесть, но со временем такие отношения могут измениться, когда молодая женщина "вырастает" и начинает стремиться к большему.

"Мужчине не нужна самодостаточная женщина, чтобы она с ним спорила. Он хочет молодое тело, чтобы им восхищались, поддакивали ему, но так будет только до определённого периода, пока девочка не подрастёт. А потом подрастёт, и мы увидим историю с Полиной", — отметила сваха.

Также она упомянула отношения Григория Лепса и Авроры Кибы и выразила уверенность в том, что это не первый и не последний случай, когда девушка соглашается быть с настолько зрелым мужчиной.

"То, что Дима может жениться на более молодой, ну почему нет? Лепс может, а он почему не может? Может! Были бы желающие, а они найдутся", — заключила телеведущая.

