Раскрыта трагедия Ларисы Голубкиной: её последняя воля была проигнорирована

22 марта этого года мир потерял Ларису Голубкину, которая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием — раком крови третьей стадии. Эта печальная новость потрясла многих, и коллеги по сцене продолжают вспоминать о ней с теплотой и уважением.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лариса Голубкина

Станислав Садальский, один из её друзей, поделился в личном блоге трогательными моментами из жизни Ларисы Ивановны. Он опубликовал редкие фотографии, на которых запечатлены их совместные мгновения. Актёр вспомнил, как Голубкина каждый год 16 августа приходила на Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память своих близких. Она всегда приносила два букета: один для своей матери, другой — для её любимого супруга Андрея Миронова.

Садальский с грустью и возмущением отметил, что Голубкина должна была покоиться рядом с Мироновым, это было её истинное желание, однако по неизвестной причине за актрису решили иначе.

"25 марта 2025 года Ларису похоронили на... Троекуровском кладбище. Кстати, вы не в курсе что бывает с теми, кто нарушает волю покойных?" — задался вопросом Садальский.

