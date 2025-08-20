40 градусов жары и 40 минут страха: Анна Семенович пережила ад в испанских апартаментах

Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась тревожным опытом, который произошёл с ней и её возлюбленным Денисом Шреером на Майорке. Пара оказалась запертой в лифте в апартаментах Дениса, и ситуация быстро стала критической.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

В своём посте в социальных сетях артистка описала, как они попали в замкнутое пространство, где температура достигала 40 градусов, а вентиляция не работала.

"Казалось, будто нас замуровали в каком-то железном ящике: на улице стояла жара под 40 градусов, было нечем дышать, вентиляция в лифте не работала, и воздух постепенно заканчивался", — рассказала Семенович.

Она также призналась, что в этот момент испытала настоящую панику и начала терять контроль над собой

"У меня началась паническая атака. У Дениса начало биться сердце. Мы начали кричать, паниковать. Никто не мог нас спасти", — с ужасом вспоминает певица.

К счастью, у Анны была с собой вода, и она старалась успокоить себя и своего спутника, поливая головы и пытаясь контролировать дыхание. После 40 минут ожидания люди по ту сторону лифта приоткрыли дверь и передали "пленникам" веер и воду. С этого момента Семенович не может не вспоминать о произошедшем, когда снова оказывается в лифте.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.