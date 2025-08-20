40 градусов жары и 40 минут страха: Анна Семенович пережила ад в испанских апартаментах

Анна Семенович поделилась тревожным опытом, который произошёл с ней и её возлюбленным Денисом Шреером на Майорке. Пара оказалась запертой в лифте в апартаментах Дениса, и ситуация быстро стала критической.
В своём посте в социальных сетях артистка описала, как они попали в замкнутое пространство, где температура достигала 40 градусов, а вентиляция не работала.
"Казалось, будто нас замуровали в каком-то железном ящике: на улице стояла жара под 40 градусов, было нечем дышать, вентиляция в лифте не работала, и воздух постепенно заканчивался", — рассказала Семенович.
Она также призналась, что в этот момент испытала настоящую панику и начала терять контроль над собой
"У меня началась паническая атака. У Дениса начало биться сердце. Мы начали кричать, паниковать. Никто не мог нас спасти", — с ужасом вспоминает певица.
К счастью, у Анны была с собой вода, и она старалась успокоить себя и своего спутника, поливая головы и пытаясь контролировать дыхание. После 40 минут ожидания люди по ту сторону лифта приоткрыли дверь и передали "пленникам" веер и воду. С этого момента Семенович не может не вспоминать о произошедшем, когда снова оказывается в лифте.
А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.