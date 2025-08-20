Этот вечер Эвелина Блёданс не сможет забыть: что актриса делала одна в заброшенном грязном туалете

В экстремальном шоу "Прятки" на СТС, съёмки которого развернулись в экзотическом Бангкоке, Эвелине Блёданс пришлось пойти на отчаянные меры ради победы. Актриса и телеведущая, известная своим чувством юмора, выбрала весьма необычное убежище — заброшенный туалет.
По правилам игры знаменитостям нужно было спрятаться от ведущего Дмитрия Журавлёва, у которого был всего час, чтобы их найти. Приз за успешную маскировку — 250 тысяч рублей. Эвелина, облачившись во всё чёрное, решила слиться с обстановкой и затаилась за стеклянными блоками в грязном помещении.
"Я хитрая и коварная", — приводит слова актрисы портал "Страсти".
Несмотря на свой боевой настрой и уверенность в победе, с наступлением темноты Блёданс стало не по себе. Актриса призналась, что жуткая атмосфера заброшенного здания, которое, если верить слухам, построено на месте старого кладбища, начала её пугать. Чтобы справиться со страхом и духотой, Эвелина развлекала себя шутками и сочинением забавных песенок про ведущего.
Вместе с Эвелиной Блёданс в этом выпуске "Пряток" испытывали свои навыки маскировки Прохор Шаляпин, Егор Шип, Настя Крайнова и Магомед Исмаилов.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
