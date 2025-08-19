Мария Кожевникова в ужасе: годовалый сын проглотил стекло – что произошло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова, мама четырёх сыновей, столкнулась с опасным инцидентом.

Мария Кожевникова
Фото: instagram by личный аккаунт Марии Кожевниковой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Кожевникова

Её младший сын Александр (1 год) во время приёма витамин откусил часть стеклянной пипетки и проглотил осколки.

"Даже у опытных мам случается ЧП! Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил… Это была доля секунды… Естественно, мы часть достали, но не всё", — написала Кожевникова на своей странице.

К счастью, с ребёнком всё в порядке, медицинских последствий удалось избежать.

Актриса настоятельно призвала родителей быть внимательнее: "Сначала стоит налить препарат в ложку, а потом уже дать её малышу". Она подчеркнула, что подобные риски возникают мгновенно.

Напомним, Кожевникова воспитывает сыновей с бизнесменом Евгением Васильевым. Пара не состоит в официальном браке, но обвенчалась в Ницце в 2013 году. 

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ». 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
