Мария Кожевникова в ужасе: годовалый сын проглотил стекло – что произошло

Сын Кожевниковой проглотил осколки стеклянной пипетки: актриса предупредила об опасности

Актриса Мария Кожевникова, мама четырёх сыновей, столкнулась с опасным инцидентом.

Её младший сын Александр (1 год) во время приёма витамин откусил часть стеклянной пипетки и проглотил осколки.

"Даже у опытных мам случается ЧП! Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил… Это была доля секунды… Естественно, мы часть достали, но не всё", — написала Кожевникова на своей странице.

К счастью, с ребёнком всё в порядке, медицинских последствий удалось избежать.

Актриса настоятельно призвала родителей быть внимательнее: "Сначала стоит налить препарат в ложку, а потом уже дать её малышу". Она подчеркнула, что подобные риски возникают мгновенно.

Напомним, Кожевникова воспитывает сыновей с бизнесменом Евгением Васильевым. Пара не состоит в официальном браке, но обвенчалась в Ницце в 2013 году.

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ».



