Алексей Чумаков, известный по хитам вроде "Тут и там", оказался успешным предпринимателем.
Как установили "Страсти", певец является совладельцем компании "Караоке №1", управляющей одноимённым премиальным клубом в центре Москвы.
Заведение у Лубянской площади работает 15 лет, но Чумаков присоединился к бизнесу лишь в 2023 году. Несмотря на это, клуб показывает впечатляющую динамику. По данным ЕГРЮЛ, выручка в 2024 году достигла 66,8 млн рублей против 62 млн годом ранее.
Чистая прибыль за тот же период выросла на 70% — с 6,8 млн до 11,6 млн рублей. Компания ведёт деятельность без долговых обязательств, включая нулевую задолженность перед налоговыми органами.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.