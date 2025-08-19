Тут и там миллионы: Чумаков шокировал доходами своего караоке-клуба у Лубянки

Алексей Чумаков, известный по хитам вроде "Тут и там", оказался успешным предпринимателем.

Как установили "Страсти", певец является совладельцем компании "Караоке №1", управляющей одноимённым премиальным клубом в центре Москвы.

Заведение у Лубянской площади работает 15 лет, но Чумаков присоединился к бизнесу лишь в 2023 году. Несмотря на это, клуб показывает впечатляющую динамику. По данным ЕГРЮЛ, выручка в 2024 году достигла 66,8 млн рублей против 62 млн годом ранее.

Чистая прибыль за тот же период выросла на 70% — с 6,8 млн до 11,6 млн рублей. Компания ведёт деятельность без долговых обязательств, включая нулевую задолженность перед налоговыми органами.

