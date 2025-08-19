Инцидент на концерте: Кэти Перри получила удар током, но продолжила шоу

Кэти Перри пережила удар током во время выступления

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Кэти Перри стала жертвой инцидента во время выступления.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кэти Перри

При подъёме на механизированной платформе над сценой артистка получила удар током, о чём свидетельствует видео, опубликованное Buzzing Pop в сети X.

На кадрах видно, как Перри резко дёргается от разряда после активации подъёмника. Состояние певицы не уточняется, однако шоу продолжилось.

Это уже второй технический сбой за месяц: в июле в Сан-Франциско конструкция в виде стрекозы с певицей едва не рухнула на зрителей.

Тогда Перри прервала исполнение "Fireworks", но жестом подтвердила нормальное самочувствие.

Новое происшествие происходит на фоне слухов о личной жизни певицы: ранее СМИ связали её имя с экс-премьером Канады Джастином Трюдо после расставания с Орландо Блумом.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.