Инцидент на концерте: Кэти Перри получила удар током, но продолжила шоу

Американская певица Кэти Перри стала жертвой инцидента во время выступления.
При подъёме на механизированной платформе над сценой артистка получила удар током, о чём свидетельствует видео, опубликованное Buzzing Pop в сети X.
На кадрах видно, как Перри резко дёргается от разряда после активации подъёмника. Состояние певицы не уточняется, однако шоу продолжилось.
Это уже второй технический сбой за месяц: в июле в Сан-Франциско конструкция в виде стрекозы с певицей едва не рухнула на зрителей.
Тогда Перри прервала исполнение "Fireworks", но жестом подтвердила нормальное самочувствие.
Новое происшествие происходит на фоне слухов о личной жизни певицы: ранее СМИ связали её имя с экс-премьером Канады Джастином Трюдо после расставания с Орландо Блумом.
Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
