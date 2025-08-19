Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Австралийский сёрфер выжил после атаки большой белой акулы
K-Beauty для волос: ритуалы, которые делают локоны сильными, блестящими и здоровыми
Эндокринолог советует есть сельдь, треску, скумбрию и горбушу
Рецепт салата с жареными помидорами: простой способ раскрыть вкус лета — пошагово
Кортни Кокс опубликовала совместное фото с коллегой и подругой Дженнифер Энистон
Тренеры предупреждают: тяга верхнего блока за голову повышает риск травм плеч
Горячий чай разрушает ферменты меда, но сохраняет минералы и витамины
Садовод Самойлова рассказала, как правильно сеять сидераты для улучшения почвы
Отчёты Роструда: регионы сообщают о росте скрытой безработицы

Инцидент на концерте: Кэти Перри получила удар током, но продолжила шоу

Кэти Перри пережила удар током во время выступления
0:55
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская певица Кэти Перри стала жертвой инцидента во время выступления.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

При подъёме на механизированной платформе над сценой артистка получила удар током, о чём свидетельствует видео, опубликованное Buzzing Pop в сети X.

На кадрах видно, как Перри резко дёргается от разряда после активации подъёмника. Состояние певицы не уточняется, однако шоу продолжилось.

Это уже второй технический сбой за месяц: в июле в Сан-Франциско конструкция в виде стрекозы с певицей едва не рухнула на зрителей.

Тогда Перри прервала исполнение "Fireworks", но жестом подтвердила нормальное самочувствие.

Новое происшествие происходит на фоне слухов о личной жизни певицы: ранее СМИ связали её имя с экс-премьером Канады Джастином Трюдо после расставания с Орландо Блумом.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
Мир. Новости мира
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Рулетики из цукини с творогом и моцареллой: раскрываем 5 шагов к идеальной закуске
Корги, пудель и шелти названы лучшими породами собак для семей с детьми
Одноразовые контейнеры, старая посуда и сувениры делают кухню захламлённой
Андорра-ла-Велья: почему туристы выбирают это место для отдыха и шопинга — Daily Mail
Неправильное использование передач приводит к поломке МКПП — автоэксперты
Елена Товстик отвергла обвинения в избиении мужа
Жуткие бородавки превратили белок в зомби: кошмар в США
Лосьоны для тела с ретинолом: секрет гладкой кожи, о котором раньше не говорили
Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.