Ты же гора мышц! Валерия призналась, как завидует фигуре Иосифа Пригожина

Гора мышц: Валерия восхитилась спортивной фигурой мужа Иосифа Пригожина
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Валерия в интервью Ляйсан Утяшевой раскрыла детали спортивного образа жизни своего мужа Иосифа Пригожина.

Артистка восхищена физической формой продюсера: "Я ему говорю: "Ты же — гора мышц! Как тебе просто… тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!"". В свою очередь, ей необходимо постоянно "строить" тело.

По словам Валерии, Пригожин поддерживает форму через регулярные пробежки и многочасовые пешие прогулки. Его активность стала неотъемлемой частью распорядка дня.

17 марта Пригожин опубликовал видео с тренировки по растяжке. В ролике он пообещал тренеру Самире Мустафаевой миллион рублей, если она поможет ему сесть на шпагат. Эксперимент привлек внимание подписчиков, отметивших амбициозность цели.

Валерия и Иосиф Пригожин женаты с 2004 года. Продюсер признавался, что с первого взгляда влюбился в артистку. 

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

