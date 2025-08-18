Какие фильмы могут оказаться вне закона: культуролог высказалась о законе о традиционных ценностях

Культуролог Серебрянская похвалила запрет фильмов по новому закону о ценностях

Культуролог Юлия Серебрянская объяснила, какие кинокартины могут провалить проверку с точки зрения традиционных ценностей.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Киноплёнка

Весной следующего года в России вступает в силу закон о запрете получения прокатного удостоверения фильмам, которые не соответствуют духовно-нравственным ценностям.

Серебрянская похвалила данную инициативу и отметила, что даже те фильмы, которые выходили на экраны ранее, получат новую оценку.

Эксперт уверена, что даже признанные кинокартины могут быть неприемлемы, так как не соответствуют традиционным ценностям.

"Не всё, что там сказано — хорошо", — цитирует слова культуролога Серебрянская "Радио 1".

Эксперт считает, что любимые зрителями советские картины легко проходят данную проверку.

"Наше кинонаследие сохранится, а вот те фильмы, которые мы смотрели скорее по необходимости… Может, и не стоит их беречь", — выразила своё мнение специалист.

Уточнения

Семе́йные це́нности (также — традицио́нные семе́йные це́нности) — культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия.



