Лолита в панике: дочь с синдромом Аспергера бросила бабушку

Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Шоу-бизнес

26-летняя Ева Милявская, единственная дочь певицы, решила переехать от бабушки в Болгарии и начать жить одна.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

Для Лолиты это стало серьезным испытанием, но важным шагом в развитии дочери, у которой диагностирован синдром Аспергера (расстройство аутистического спектра).

Реакция Лолиты: от паники к принятию

Первая реакция — Милявская хотела срочно лететь в Болгарию, отменить все концерты и заплатить неустойки.

Разговор с Евой — дочь успокоила мать: "Ты чего, мамочка, мне вообще с собой не страшно".

Прогресс — Лолита признала, что это большой шаг к самостоятельности для Евы, пишет СтарХит.

Помощь психиатра

Несмотря на радость за дочь, Лолите потребовалась поддержка специалиста:

Врач назначил мягкие нейролептики на полгода. Кроме того, психиатр подтвердил, что ситуация в норме, а тревожность матери — естественная реакция.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
