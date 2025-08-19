Лолита в панике: дочь с синдромом Аспергера бросила бабушку

26-летняя Ева Милявская, единственная дочь певицы, решила переехать от бабушки в Болгарии и начать жить одна.
Для Лолиты это стало серьезным испытанием, но важным шагом в развитии дочери, у которой диагностирован синдром Аспергера (расстройство аутистического спектра).
Первая реакция — Милявская хотела срочно лететь в Болгарию, отменить все концерты и заплатить неустойки.
Разговор с Евой — дочь успокоила мать: "Ты чего, мамочка, мне вообще с собой не страшно".
Прогресс — Лолита признала, что это большой шаг к самостоятельности для Евы, пишет СтарХит.
Несмотря на радость за дочь, Лолите потребовалась поддержка специалиста:
Врач назначил мягкие нейролептики на полгода. Кроме того, психиатр подтвердил, что ситуация в норме, а тревожность матери — естественная реакция.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.