Лолита в панике: дочь с синдромом Аспергера бросила бабушку

Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь

26-летняя Ева Милявская, единственная дочь певицы, решила переехать от бабушки в Болгарии и начать жить одна.

Для Лолиты это стало серьезным испытанием, но важным шагом в развитии дочери, у которой диагностирован синдром Аспергера (расстройство аутистического спектра).

Реакция Лолиты: от паники к принятию

Первая реакция — Милявская хотела срочно лететь в Болгарию, отменить все концерты и заплатить неустойки.

Разговор с Евой — дочь успокоила мать: "Ты чего, мамочка, мне вообще с собой не страшно".

Прогресс — Лолита признала, что это большой шаг к самостоятельности для Евы, пишет СтарХит.

Помощь психиатра

Несмотря на радость за дочь, Лолите потребовалась поддержка специалиста:

Врач назначил мягкие нейролептики на полгода. Кроме того, психиатр подтвердил, что ситуация в норме, а тревожность матери — естественная реакция.

