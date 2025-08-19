Блёданс снова шокирует: нежные поцелуи с 13-летним сыном всколыхнули интернет

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс смутила публику своими ласками с 13-летним сыном Семёном.
Эвелина Блёданс опубликовала в социальных сетях видео, на которых они с сыном осыпают друг друга поцелуями. Звезда ТВ не видит ничего плохого в том, чтобы приласкать наследника.
Сетевые моралисты осуждают поведение Эвелины. Они считают такое поведение недопустимым.
"Перебор";
"Вы прям провоцируете, чтобы вам гадости писали, хотя в этом видео только любовь матери и ребёнка";
"Что будет, когда ему 18 стукнет", — писали обеспокоенные интернет-пользователи.
Другие подписчики не увидели в поцелуях ничего ненормального. Они похвалили Блёданс за заботу о сыне, который окружён заботой и вниманием.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
