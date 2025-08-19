Блёданс снова шокирует: нежные поцелуи с 13-летним сыном всколыхнули интернет

Эвелина Блёданс снова нарвалась на хейт из-за поцелуев с сыном

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс смутила публику своими ласками с 13-летним сыном Семёном.

Эвелина Блёданс опубликовала в социальных сетях видео, на которых они с сыном осыпают друг друга поцелуями. Звезда ТВ не видит ничего плохого в том, чтобы приласкать наследника.

Сетевые моралисты осуждают поведение Эвелины. Они считают такое поведение недопустимым.

"Перебор"; "Вы прям провоцируете, чтобы вам гадости писали, хотя в этом видео только любовь матери и ребёнка"; "Что будет, когда ему 18 стукнет", — писали обеспокоенные интернет-пользователи.

Другие подписчики не увидели в поцелуях ничего ненормального. Они похвалили Блёданс за заботу о сыне, который окружён заботой и вниманием.

