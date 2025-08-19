Блёданс снова шокирует: нежные поцелуи с 13-летним сыном всколыхнули интернет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эвелина Блёданс снова нарвалась на хейт из-за поцелуев с сыном
0:51
Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс смутила публику своими ласками с 13-летним сыном Семёном.

Телеведущая Эвелина Блёданс
Фото: Инстаграм Эвелины Блёданс by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс опубликовала в социальных сетях видео, на которых они с сыном осыпают друг друга поцелуями. Звезда ТВ не видит ничего плохого в том, чтобы приласкать наследника.

Сетевые моралисты осуждают поведение Эвелины. Они считают такое поведение недопустимым.

"Перебор";

"Вы прям провоцируете, чтобы вам гадости писали, хотя в этом видео только любовь матери и ребёнка";

"Что будет, когда ему 18 стукнет", — писали обеспокоенные интернет-пользователи.

Другие подписчики не увидели в поцелуях ничего ненормального. Они похвалили Блёданс за заботу о сыне, который окружён заботой и вниманием.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
