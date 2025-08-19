Ненавижу эту толпу! Иноагент Ларина* шокировала описанием Москвы как колбы ужаса после переезда в Португалию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Журналистка Ксения Ларина* исключила возвращение в Москву, назвав её колбой ужаса
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка и театральный критик Ксения Ларина*, проживающая в Лиссабоне, дала откровенное интервью Татьяне Лазаревой**. Она категорично отвергла возможность возвращения в Россию.

Ксения Ларина
Фото: youtube by РадиоNVC Народная Волна Чикаго, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Ларина

Ларина описала жизнь в Москве как пребывание в "колбе ужаса", из которой невозможно выбраться.

"Ты помещаешься в эту колбу ужаса, как я это понимаю для себя. И ты из неё не вылезешь никуда, ну вообще", — заявила журналистка.

Она призналась в неприятии столичной среды: "Мне хочется быть где-то вот совсем со своими и не в этой толпе. Я эту толпу ненавижу просто". Контрастом эмигрантка назвала размеренный ритм жизни в Португалии, который ей комфортен.

Журналистка подчеркнула, что не представляет своего возвращения в российскую столицу в обозримом будущем.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Окса́на Андре́евна Ба́ршева (род. 11 апреля 1963, Москва), более известная под псевдонимом Ксе́ния Ла́рина, — российская журналистка, театральный критик, радио- и телеведущая. 

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.



Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
