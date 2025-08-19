Ненавижу эту толпу! Иноагент Ларина* шокировала описанием Москвы как колбы ужаса после переезда в Португалию

Журналистка и театральный критик Ксения Ларина*, проживающая в Лиссабоне, дала откровенное интервью Татьяне Лазаревой**. Она категорично отвергла возможность возвращения в Россию.

Ларина описала жизнь в Москве как пребывание в "колбе ужаса", из которой невозможно выбраться.

"Ты помещаешься в эту колбу ужаса, как я это понимаю для себя. И ты из неё не вылезешь никуда, ну вообще", — заявила журналистка.

Она призналась в неприятии столичной среды: "Мне хочется быть где-то вот совсем со своими и не в этой толпе. Я эту толпу ненавижу просто". Контрастом эмигрантка назвала размеренный ритм жизни в Португалии, который ей комфортен.

Журналистка подчеркнула, что не представляет своего возвращения в российскую столицу в обозримом будущем.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

