Беспокоит левое фаберже: Садальский высказался о проблемах мужского здоровья

Стас Садальский призвал не стесняться говорить о проблемах с мужским здоровьем

Актёр Станислав Садальский затронул пикантную тему, связанную с ослаблением мужского здоровья.

Садальский призвал мужчин не стесняться говорить "о всяких наших проблемах"

"Доктор, последнее время меня беспокоит левое фаберже", — привёл актёр забавную фразу из анекдота.

Он осудил тех мужчин, которые оттягивают лечение до последнего. Он считает это роковой ошибкой, так как на кону стоит здоровье и жизнь.

"Поэтому всем мужчинам рекомендую после 40 регулярно проверять уровень пса в крови. Как и женщинам, регулярно обследовать грудь и все остальные прекрасные части их прекрасных тел", — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.

Он порекомендовал обращаться к урологу не только при имеющихся проблемах, но и с целью профилактики мужских заболеваний.

Уточнения

Уроло́гия — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.

