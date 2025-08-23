Беспокоит левое фаберже: Садальский высказался о проблемах мужского здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²
Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов: 786,9 млрд рублей распределены
Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест
Ирина Франк: круиз-контроль делает поездку комфортнее и безопаснее
Тренд сезона: огуречные кремы как доступный способ сохранить свежесть кожи
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России

Стас Садальский призвал не стесняться говорить о проблемах с мужским здоровьем
Актёр Станислав Садальский затронул пикантную тему, связанную с ослаблением мужского здоровья.

Анализ мочи
Анализ мочи

Садальский призвал мужчин не стесняться говорить "о всяких наших проблемах"

"Доктор, последнее время меня беспокоит левое фаберже", — привёл актёр забавную фразу из анекдота.

Он осудил тех мужчин, которые оттягивают лечение до последнего. Он считает это роковой ошибкой, так как на кону стоит здоровье и жизнь.

"Поэтому всем мужчинам рекомендую после 40 регулярно проверять уровень пса в крови. Как и женщинам, регулярно обследовать грудь и все остальные прекрасные части их прекрасных тел", — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.

Он порекомендовал обращаться к урологу не только при имеющихся проблемах, но и с целью профилактики мужских заболеваний.

Уроло́гия — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
