Беспокоит левое фаберже: Садальский высказался о проблемах мужского здоровья

Актёр Станислав Садальский затронул пикантную тему, связанную с ослаблением мужского здоровья.
Садальский призвал мужчин не стесняться говорить "о всяких наших проблемах"
"Доктор, последнее время меня беспокоит левое фаберже", — привёл актёр забавную фразу из анекдота.
Он осудил тех мужчин, которые оттягивают лечение до последнего. Он считает это роковой ошибкой, так как на кону стоит здоровье и жизнь.
"Поэтому всем мужчинам рекомендую после 40 регулярно проверять уровень пса в крови. Как и женщинам, регулярно обследовать грудь и все остальные прекрасные части их прекрасных тел", — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.
Он порекомендовал обращаться к урологу не только при имеющихся проблемах, но и с целью профилактики мужских заболеваний.
Уроло́гия — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.