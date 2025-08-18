Миллионер в гипсе: жена предполагаемого любовника Дибровой сломала ему ногу в пылу скандала – что произошло?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга бизнесмена Романа Товстика Елена устроила мужу жестокую расправу.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

По данным Super, женщина в состоянии истерики толкнула миллионера, что привело к тяжёлой травме — перелому ноги в двух местах.

Инцидент произошёл на фоне громкого скандала. В июле СМИ сообщили, что Полина Диброва ушла от телеведущего Дмитрия Диброва к Товстику, который является мужем её близкой подруги Елены.

Адвокат Елены Катя Гордон заявляла, что Диброва и Товстик пытаются "оставить Елену на улице и отобрать детей", при этом юрист обвинила пару в мошенничестве.

Примечательно, что 13 августа Дмитрий Дибров провёл совместный эфир с Полиной, косвенно опровергая слухи о разрыве. Телеведущий рассуждал об изменах в литературе, когда его жена неожиданно появилась в кадре с чаем, демонстрируя единство.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
